В СБУ показали знищення з дронів трьох танків росіян (відео)
Фото: СБУ знищила три танки Т-72 з дронів (Getty Images)
Військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами три російські Т-72.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Цими днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були так само яскраво знищені співробітниками СБУ", - йдеться в повідомленні.
На кадрах, видно, як "подарунки" з дронів летять в місце, де розташовані танки та знищують їх.
Як повідомлялось, днями військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський танк Т-72. Внаслідок чого вдалося ліквідувати 15 окупантів. Як пізніше стало відомо, під час атаки ЗСУ росіяни в танку дивились кіно.
Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 170 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39870 військових.