В СБУ показали знищення з дронів трьох танків росіян (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Цими днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були так само яскраво знищені співробітниками СБУ", - йдеться в повідомленні.

На кадрах, видно, як "подарунки" з дронів летять в місце, де розташовані танки та знищують їх.