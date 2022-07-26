ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В СБУ показали знищення з дронів трьох танків росіян (відео)

Новость на русском →
Україна, Вівторок 26 липня 2022 17:32
В СБУ показали знищення з дронів трьох танків росіян (відео) Фото: СБУ знищила три танки Т-72 з дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами три російські Т-72.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Цими днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були так само яскраво знищені співробітниками СБУ", - йдеться в повідомленні.

На кадрах, видно, як "подарунки" з дронів летять в місце, де розташовані танки та знищують їх.

Як повідомлялось, днями військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський танк Т-72. Внаслідок чого вдалося ліквідувати 15 окупантів. Як пізніше стало відомо, під час атаки ЗСУ росіяни в танку дивились кіно.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 170 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39870 військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися