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У СБУ показали, як спецназ "Альфа" виконує бойові завдання у Бахмуті (фото)

Фото: у СБУ показали, як спецназ "Альфа" виконує бойові завдання у Бахмуті (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Спецназівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України продовжують виконувати бойові дії у Бахмуті (Донецька область). У спецслужбі показали, як працюють бійці спецпідрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Спецназівці Центру спецоперацій "А" СБУ знищують окупантів в українському місті-фортеці Бахмут. Б'ємось за кожен сантиметр нашої землі", - йдеться у повідомленні.

Фото: спецназ "Альфа" виконує бойові завдання у Бахмуті (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, днями українські військові відбили ворожий штурм під Бахмутом на Донеччині та ліквідували 12 окупантів.

Як повідомлялося, російські військові намагаються перерізати шляхи постачання Бахмута Донецької області.

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