У СБУ показали, як спецназ "Альфа" виконує бойові завдання у Бахмуті (фото)

Спецназівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України продовжують виконувати бойові дії у Бахмуті (Донецька область). У спецслужбі показали, як працюють бійці спецпідрозділу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Спецназівці Центру спецоперацій "А" СБУ знищують окупантів в українському місті-фортеці Бахмут. Б'ємось за кожен сантиметр нашої землі", - йдеться у повідомленні.
Фото: спецназ "Альфа" виконує бойові завдання у Бахмуті (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, днями українські військові відбили ворожий штурм під Бахмутом на Донеччині та ліквідували 12 окупантів.
Як повідомлялося, російські військові намагаються перерізати шляхи постачання Бахмута Донецької області.
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