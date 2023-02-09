RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В СБУ показали, как спецназ "Альфа" выполняет боевые задачи в Бахмуте (фото)

Фото: в СБУ показали, как спецназ "Альфа" выполняет боевые задачи в Бахмуте (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают выполнять боевые действия в Бахмуте (Донецкая область). В спецслужбе показали, как работают бойцы спецподразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожают оккупантов в украинском городе-крепости Бахмут. Бьемся за каждый сантиметр нашей земли", - говорится в сообщении.

Фото: спецназ "Альфа" выполняет боевые задачи в Бахмуте (t.me/SBUkr)

Напомним, на днях украинские военные отразили вражеский штурм под Бахмутом в Донецкой области и ликвидировали 12 оккупантов.

Как сообщалось, российские военные пытаются перерезать пути снабжения Бахмута Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДонбассБахмутВойна в Украине