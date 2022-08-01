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СБУ показала задержание агентов, которые искали "слабые места" в обороне Сумской области

Фото: СБУ показала задержание агентов, которые искали "слабые места" в обороне Сумской области ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала вражеских агентов в Сумской области. Преступники искали "слабые места" в оборонительном рубеже региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники собирали информацию о местах дислокации, количестве военных и вооружения, а также имеющихся укреплений украинских Сил обороны. По оперативной информации, эти данные враг планировал использовать для возможной переправки на территорию региона диверсионно-разведывательных групп", - пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Россия завербовала задержанных во время полномасштабного вторжения в Украину. Преступники информировали своих кураторов о ситуации в приграничье Сумской области.

"Злоумышленники осуществляли фото- и видеофиксацию военных объектов и передавали файлы с привязкой к местности работникам ФСБ", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что недавно в Харькове задержали двух мужчин, которые осуществляли видеосъемку мест расположения украинских военных.

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