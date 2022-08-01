СБУ показала затримання агентів, які шукали "слабкі місця" в обороні Сумської області

"Зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони. За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп", - пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що Росія завербувала затриманих під час повномасштабного вторгнення в Україну. Злочинці інформували своїх кураторів щодо ситуації у прикордонні Сумської області.

"Зловмисники здійснювали фото- і відеофіксацію військових об’єктів та передавали файли із прив’язкою до місцевості працівникам ФСБ", - додає пресслужба.