СБУ показала відео звільнення з полону півсотні військових: ексклюзивні карди

Сегодня Украина вернула из плена российских кафиров еще 50 наших защитников. Появились видео, как украинские и российские военные приезжают домой.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
СБУ зазначає, що обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця", - говориться у повідомленні.
Окрім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав відео з росіянами, яких Україна повернула країні-агресору.
"Вони одягнуті, взуті, ситі та йдуть своїми силами. У них нормальне самопочуття, адже отримували достатню медичну допомогу. На них немає слідів, які свідчили б про погане ставлення під час перебування в українському полоні", - написав він.
Лубінець зазначив, що мета оприлюднення такого відео - показати, що Україна дотримується Женевських конвенцій і що військовополонені отримують необхідні елементарні умови та ставлення, які прописані в конвенції.
Нагадаємо, в рамках сьогоднішнього обміну Україна повернула 20 нацгвардійців, 12 військових Військово-морських сил, 10 бійців ЗСУ, 6 - Держприкордонслужби та 2 - з тероборони. Додому приїхали 19 оборонців Маріуполя, та 7 - з острова Зміїний.
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