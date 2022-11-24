СБУ показала відео звільнення з полону півсотні військових: ексклюзивні карди

СБУ зазначає, що обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця", - говориться у повідомленні.

Окрім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав відео з росіянами, яких Україна повернула країні-агресору.

"Вони одягнуті, взуті, ситі та йдуть своїми силами. У них нормальне самопочуття, адже отримували достатню медичну допомогу. На них немає слідів, які свідчили б про погане ставлення під час перебування в українському полоні", - написав він.

Лубінець зазначив, що мета оприлюднення такого відео - показати, що Україна дотримується Женевських конвенцій і що військовополонені отримують необхідні елементарні умови та ставлення, які прописані в конвенції.