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СБУ показала видео освобождения из плена полсотни военных: эксклюзивные карды

Иллюстративное фото: СБУ показала видео освобождения из плена полсотни военных (t.me/OP_UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня Украина вернула из плена российских оккупантов еще 50 наших защитников. Появились видео, как украинские и российские военные приезжают домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ отмечает, что обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца", - говорится в сообщении.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал видео с россиянами, которых Украина вернула стране-агрессору.

"Они одеты, обуты, сыты и идут своими силами. У них нормальное самочувствие, ведь получали достаточную медицинскую помощь. На них нет следов, свидетельствующих о плохом отношении во время пребывания в украинском плену", - написал он.

Лубинец отметил, что цель обнародования такого видео - показать, что Украина придерживается Женевских конвенций и что военнопленные получают необходимые элементарные условия и отношения, прописанные в конвенции.

Напомним, в рамках сегодняшнего обмена Украина вернула 20 нацгвардейцев, 12 военных Военно-морских сил, 10 бойцов ВСУ, 6 - Госпогранслужбы и 2 - из терробороны. Домой приехали 19 защитников Мариуполя, и 7 - с острова Змеиный.

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