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СБУ показала відео звільнення з полону 140 українських захисників

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Україна, Субота 31 грудня 2022 18:41
СБУ показала відео звільнення з полону 140 українських захисників Фото: СБУ показала відео звільнення з полону 140 українських захисників (t.me/ermaka2022)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 31 грудня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 140 українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби безпеки України.

Зазначається, що обмін полоненими - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 31 грудня, Україна провела великий обмін полоненими, додому повернулися 140 захисників країни, серед яких воїни з Маріуполя та Зміїного острова.

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Служба безпеки України Обмін полоненими
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