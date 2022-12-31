СБУ показала видео освобождения из плена 140 украинских защитников
Сегодня, 31 декабря, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. СБУ опубликовало видео возвращения домой 140 украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы безопасности Украины.
Отмечается, что обмен пленными - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.
"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца", - говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 31 декабря, Украина провела большой обмен пленными, домой вернулись 140 защитников страны, среди которых воины из Мариуполя и Змеиного острова.
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