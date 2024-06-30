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СБУ показала унікальні кадри спецоперації зі звільнення Зміїного

Фото: СБУ показала унікальні кадри звільнення Зміїного (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Два роки тому українські захисники звільнили острів Зміїний у Чорному морі. Служба безпеки України показали унікальні кадри спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У червні 2022 року спецпризначенці центру спецоперацій "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР Міноборони та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.

Спецоперація складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, оскільки  відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.

"Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві", - зазначили в СБУ.

 

 

Звільнення острова Зміїний

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відновити експорт морем.

Раніше у ГУР розповіли, що спецоперація зі звільнення островами Зміїний тривала у три етапи. З першого разу здійснити операцію не вдалося.

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