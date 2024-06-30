СБУ показала унікальні кадри спецоперації зі звільнення Зміїного

Звільнення острова Зміїний

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відновити експорт морем.

Раніше у ГУР розповіли, що спецоперація зі звільнення островами Зміїний тривала у три етапи. З першого разу здійснити операцію не вдалося.

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