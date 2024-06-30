СБУ показала уникальные кадры спецоперации по освобождению Змеиного

Два года назад украинские защитники освободили Змеиный остров в Черном море. Служба безопасности Украины показала уникальные кадры спецоперации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В июне 2022 года спецназовцы центра спецопераций "А" СБУ вместе с боевыми собратьями из ГУР Минобороны и ВСУ провели уникальную и чрезвычайно важную операцию.
Спецоперация состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, поскольку с тех пор началось постепенное вытеснение врага из Черного моря.
"Спецоперация по освобождению Змеиного стала примером безграничной храбрости и профессионализма наших воинов Сил безопасности и обороны Украины. Помним Героев Украины, отдавших свою жизнь в этой битве", - отметили в СБУ.
Напомним, 30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию на побережье Одесской области, а также возобновить экспорт морем.
Ранее в ГУР рассказали, что спецоперация по освобождению островами Змеиный продолжалась в три этапа. С первого раза совершить операцию не удалось.
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