СБУ показала унікальні кадри спецоперації зі звільнення Зміїного
Два роки тому українські захисники звільнили острів Зміїний у Чорному морі. Служба безпеки України показали унікальні кадри спецоперації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
У червні 2022 року спецпризначенці центру спецоперацій "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР Міноборони та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.
Спецоперація складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, оскільки відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.
"Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві", - зазначили в СБУ.
Звільнення острова Зміїний
Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відновити експорт морем.
Раніше у ГУР розповіли, що спецоперація зі звільнення островами Зміїний тривала у три етапи. З першого разу здійснити операцію не вдалося.
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