СБУ показала уникальные кадры спецоперации по освобождению Змеиного

Два года назад украинские защитники освободили Змеиный остров в Черном море. Служба безопасности Украины показала уникальные кадры спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В июне 2022 года спецназовцы центра спецопераций "А" СБУ вместе с боевыми собратьями из ГУР Минобороны и ВСУ провели уникальную и чрезвычайно важную операцию.

Спецоперация состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, поскольку с тех пор началось постепенное вытеснение врага из Черного моря.

"Спецоперация по освобождению Змеиного стала примером безграничной храбрости и профессионализма наших воинов Сил безопасности и обороны Украины. Помним Героев Украины, отдавших свою жизнь в этой битве", - отметили в СБУ.