СБУ показала обломки дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС (фото)
Служба безопасности Украины показала обломки дрона, который атаковал ЧАЭС 14 февраля. Оккупанты атаковали станцию дроном типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В настоящее время радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения не превышает допустимых значений.
"Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован. Внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером", - добавили в СБУ.
Фото обломков дрона, который атаковал ЧАЭС 14 февраля (t.me/SBUkr)
По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед".
"Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту", - добавили в спецслужбе.
В результате попадания повреждена конструкция укрытия.
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления РФ и привлечения виновных к ответственности. Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Атака РФ на ЧАЭС 14 февраля
В ночь на 14 февраля Россия атаковала дроном укрытие Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Позже появились фото последствий удара россиян дроном по укрытию на ЧАЭС.
Затем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что дрон РФ, который атаковал саркофаг на Чернобыльской АЭС, летел на высоте 85 метров. Его не видели радары.
К тому же, по данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, Россия попала дроном с фугасной боевой частью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. Спасатели потушили пожар, радиационный фон сейчас в норме.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.