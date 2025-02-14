СБУ показала обломки дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения не превышает допустимых значений.

"Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован. Внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером", - добавили в СБУ.

Фото обломков дрона, который атаковал ЧАЭС 14 февраля (t.me/SBUkr)

По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед".

"Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту", - добавили в спецслужбе.

В результате попадания повреждена конструкция укрытия.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления РФ и привлечения виновных к ответственности. Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).