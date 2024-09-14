СБУ показала, як проходив обмін полонених (відео)

Сьогодні пройшов черговий обмін полонених між Україною та Росією. Україна повернула відразу 103 захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - наголосили в СБУ.
В службі наголосили, що життя кожного українця - найвища цінність.
"Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця", - підсумували в СБУ.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 вересня, Україна повернула з російського полону понад 100 українців. Зауважимо, що це другий обмін за останні два дні.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, серед звільнених 82 рядових та сержантів, 21 офіцер. Це захисники Київської, Донецької, Харківської, Луганської областей, а також Маріуполя, Запоріжжя та "Азовсталі". Додому сьогодні повернулись воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та правоохоронці.
Варто також зауважити, що серед звільнених сьогодні 23 воїни бригади НГУ "Азов".
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