СБУ показала, як проходив обмін полонених (відео)

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - наголосили в СБУ.

В службі наголосили, що життя кожного українця - найвища цінність.

"Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця", - підсумували в СБУ.