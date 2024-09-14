СБУ показала, как проходил обмен пленных (видео)

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными", - подчеркнули в СБУ.

В службе отметили, что жизнь каждого украинца - самая высокая ценность.

"Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца", - подытожили в СБУ.