UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ показала, як оператори FPV-дронів нищать ворожу техніку на фронті (відео)

Фото: оператори FPV-дронів СБУ нищать ворожу техніку на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Контррозвідники СБУ нищать ворожу техніку на фронті за допомогою FPV-дронів. Воїни показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Facebook.

На опублікованих кадрах показана робота бійців з 13 Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ. Захисники продовжують знищувати військову логістику та бойові позиції окупантів.

 

За останній час контррозвідки СБУ знищили танк, 13 транспортних засобів, два комплекси "Муром-М", сім ворожих укріплень і спостережний пункт ФСБ РФ.

"Що б не робив ворог - помста від воїнів СБУ чекає на нього у будь-якому випадку", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 394 тисячі окупантів. Лише за останню добу наші воїни знищили 980 росіян.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

За даними ГУР, Росія вербує на війну сирійців, їм видають паспорти за прискореною процедурою. До схеми причетні турфірми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціядрониВійна в УкраїніВійна Росії проти України