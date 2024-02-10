СБУ показала, як оператори FPV-дронів нищать ворожу техніку на фронті (відео)

На опублікованих кадрах показана робота бійців з 13 Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ. Захисники продовжують знищувати військову логістику та бойові позиції окупантів.

За останній час контррозвідки СБУ знищили танк, 13 транспортних засобів, два комплекси "Муром-М", сім ворожих укріплень і спостережний пункт ФСБ РФ.

"Що б не робив ворог - помста від воїнів СБУ чекає на нього у будь-якому випадку", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 394 тисячі окупантів. Лише за останню добу наші воїни знищили 980 росіян.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

За даними ГУР, Росія вербує на війну сирійців, їм видають паспорти за прискореною процедурою. До схеми причетні турфірми.