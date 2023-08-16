СБУ показала ексклюзивні кадри тренувань морських дронів, які атакували Кримський міст

В Службі безпеки України поділилися кадрами морських дронів на яких викарбовано назву "Sea Baby". Саме такими дронами був атакований Кримський міст у липні та нещодавно й ворожий корабель "Оленегорский горняк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

На відео помітно як тренуються морські дрони, які розробила СБУ. Також на кадрі можна побачити і їх назву "Sea baby", тобто "Морський малюк".

Морські дрони СБУ: що про них відомо

Нагадаємо, напередодні в коментарі CNN голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив деталі резонансних спецоперацій відомства.

Він розповів, що морські дрони - унікальна розробка СБУ, і саме вони успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG".

Він додав, що за ініціативою особового складу дрони були названі "SeaBaby" ("Морський малюк"). Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

За словами голови СБУ, для враження десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера "SIG" було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Що цікаво, виготовлення цих дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Наразі у СБУ в процесі розробки і реалізації дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря.

Тож очільник СБУ пообіцяв ворогам дуже багато "сюрпризів".

Атака на Кримський міст та кораблі РФ

Нагадаємо, що 17 липня на Кримському мосту сталася чергова "бавовна". Як згодом стало відомо РБК-Україна з власних джерел, СБУ та ВМС провели успішну атаку на міст окупантів з використанням морських дронів.

Через що на Кримському мосту було зруйновано два прольоти. Руйнування були настільки значними, що його відновлення, за оцінками окупаційної "влади", триватиме щонайменше до кінця року.

Крім того, завдяки злагодженій роботі СБУ та ВМС, вже 4 серпня у порту Новоросійська був підбитий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк", а вже наступного дня у районі Керченської протоки морський дрон вдарив по нафтовому танкеру SIG.

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