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СБУ показала эксклюзивные кадры тренировок морских дронов, атаковавших Крымский мост

Новина українською →
Среда 16 августа 2023 10:23
Автор: Мария Кучерявец, Дмитрий Левицкий

В Службе безопасности Украины поделились кадрами морских дронов под названием "Sea Baby". Именно такими дронами был атакован Крымский мост в июле и недавно вражеский корабль "Оленегорский горняк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

На видео заметно, как тренируются морские дроны, которые разработала СБУ. Также на кадре можно увидеть и их название "Sea baby", то есть "Морской малыш".

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Служба безопасности Украины дрони атака дронов Крымский мост
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