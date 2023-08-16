СБУ показала эксклюзивные кадры тренировок морских дронов, атаковавших Крымский мост

В Службе безопасности Украины поделились кадрами морских дронов под названием "Sea Baby". Именно такими дронами был атакован Крымский мост в июле и недавно вражеский корабль "Оленегорский горняк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.