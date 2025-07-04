СБУ показала ексклюзивні фото та відео з сьогоднішнього обміну полоненими

З'явились ексклюзивні фото та відео з масштабного обміну полоненими, який провели Україна та Росія сьогодні, 4 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського", - зауважили в службі.
За їх даними, після зустрічі українських оборонців на кордоні Обʼєднаний центр при СБУ спільно з "Укрзалізницею" вперше забезпечили переїзд звільнених захисників до місць реабілітації за допомогою залізничного транспорту.
В СБУ також розповіли, що як зазначив Зеленський, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.
"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!", - підсумували в СБУ.
Нагадаємо, що сьогодні, 4 липня, Україна і Росія провели черговий етап обміну полоненими. Він став восьмим за рахунком у рамках червневих домовленостей у Стамбулі.
Варто додати, що під час сьогоднішнього великого обміну, окрім військових, Україні вдалося повернути й особливу категорію цивільних.
Зауважимо, що попередній етап відбувся у четвер, 26 червня. У його рамках з полону повернули військовослужбовців ВМС, Сухопутних і Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби.
Кількість звільнених, як і на етапах до цього, досі не розголошується.
Детальніше про минулий обмін можна дізнатись в матеріалі "З полону - додому: репортаж РБК-Україна з нового обміну".
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