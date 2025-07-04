СБУ показала ексклюзивні фото та відео з сьогоднішнього обміну полоненими

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського", - зауважили в службі.

За їх даними, після зустрічі українських оборонців на кордоні Обʼєднаний центр при СБУ спільно з "Укрзалізницею" вперше забезпечили переїзд звільнених захисників до місць реабілітації за допомогою залізничного транспорту.

В СБУ також розповіли, що як зазначив Зеленський, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!", - підсумували в СБУ.