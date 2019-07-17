СБУ подытожила результаты расследования катастрофы МН17

Доказательства по подозреваемым в катастрофе МН17 передаются Нидерландам
Главное следственное управление Службы безопасности Украины за 5 лет следствия по делу сбития самолета рейса МН17 передало ряд доказательств Международной следственной группе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В пресс-службе отмечают, что в настоящее время следствием установлено:
"В настоящее время материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых лиц в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства передаются компетентному органу Королевства Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования", - добавили в пресс-службе.
РБК-Украина писало, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.
В июне Международная следственная комиссия (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ "ДНР""- гражданин Украины Леонид Харченко. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украина сделает все возможное для розыска Харченко.