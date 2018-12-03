В СБУ подтвердили обыски у священнослужителей УПЦ МП в Житомирской области

Иллюстративное фото (УНИАН)

Правоохранители провели 8 обысков в религиозных учреждениях

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели санкционированные обыски в Житомирской и Овручской епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Как отмечается, обыски проводились в рамках начатого уголовного производства по статье 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

"Согласно определений суда правоохранители провели восемь обысков в религиозных учреждениях, местах обитания отдельных представителей этих епархий и в киевском издательстве, которое выпускало печатную продукцию на заказ УПЦ МП. Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене сегодня, 3 декабря, правоохранители проводят обыски в зданиях, принадлежащих епархиям Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Обыски по месту жительства настоятеля Киево-Печерской лавры проводили по делу о разжигании межконфессиональной вражды.