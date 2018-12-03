У СБУ підтвердили обшуки у священнослужителів УПЦ МП в Житомирській області

Ілюстративне фото (УНІАН)

Правоохоронці провели 8 обшуків у релігійних установах

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) провели санкціоновані обшуки у Житомирській та Овруцькій єпархіях Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Як зазначається, обшуки проводили у межах розпочатого кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).

"Відповідно до ухвал суду правоохоронці провели вісім обшуків у релігійних установах, місцях проживання окремих представників цих єпархій та у київському видавництві, яке виготовляло друковану продукцію на замовлення УПЦ МП. Триває досудове слідство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Києві, Житомирі, Овручі та Коростені сьогодні, 3 грудня, правоохоронці проводять обшуки в будівлях, що належать єпархіям Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 листопада Служба безпеки України провела обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Обшуки за місцем проживання настоятеля Києво-Печерської лаври проводили у справі про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.