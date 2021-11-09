СБУ подтвердила задержание бывшего коменданта донецкой "Изоляции"

По его словам, задержание провела контрразведка СБУ. Предполагается, что именно этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках пленных украинцев.

"В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности", - отметил Дехтяренко.

Мужчину задержали по делу, открытому по четырем статьям - торговля людьми, создание террористической группы или организации, незаконных вооруженных формирований, а также нарушение законов и обычаев войны.

По словам информированного источника РБК-Украина, задержанного зовут Денис Куликовский.