СБУ підтвердила затримання колишнього коменданта донецької "Ізоляції"

За його словами, затримання провела контррозвідка СБУ. Передбачається, що саме цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах полонених українців.

"Щодо колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема, щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність", - зазначив Дехтяренко.

Чоловіка затримали у справі, відкритій за чотирма статтями - торгівля людьми, створення терористичної групи чи організації, незаконних збройних формувань, а також порушення законів та звичаїв війни.

За словами інформованого джерела РБК-Україна, затриманого звуть Денис Куликовський.