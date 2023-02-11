СБУ, податкова, митниця та інші. Данілов анонсував велику чистку в органах

Данілов згадав про рішення РНБО, які анонсував президент України Володимир Зеленський, та додав, що незабаром відбудуться нові чистки в органах.

Нещодавно в державних структурах відбулась серія гучних відставок, зокрема були звільнення в рядах митниці та в Міністерстві оборони.

"Що стосується рішень РНБО, які анонсував президент. Якщо хтось думає, що це була одноразова акція, пов'язана з митницею та іншими органами, то вони помиляються...", - наголосив секретар РНБО.

За його словами, якщо хтось вважає, що може брати хабарі та заважати роботі бізнесу, то їх буде усунено від виконання обов'язків.

"І це стосується всіх органів, які цим займалися - СБУ, податківці, митники, поліцейські та решта. Будуть всі органи чистими від тих людей, які плямують нашу країну", - підкреслив Данілов.