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Продовжить лінію захисту України: Зеленський анонсував нові рішення РНБО

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Субота 11 лютого 2023 18:12
Продовжить лінію захисту України: Зеленський анонсував нові рішення РНБО Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ, ДБР й Офіс генерального прокурора мають значні успіхи у захисті України від зрадників. РНБО також готує рішення, щоб продовжити лінію захисту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора мають значні результати у захисті нашої держави від тих, хто працював на державу-агресора. Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави", - заявив президент.

Нагадаємо, РбК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський також провів кілька нарад із представниками сектору оборони та правоохоронних органів.

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