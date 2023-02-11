Продовжить лінію захисту України: Зеленський анонсував нові рішення РНБО

СБУ, ДБР й Офіс генерального прокурора мають значні успіхи у захисті України від зрадників. РНБО також готує рішення, щоб продовжити лінію захисту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора мають значні результати у захисті нашої держави від тих, хто працював на державу-агресора. Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави", - заявив президент.