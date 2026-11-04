СБУ підтвердила проведення обшуків у своїх співробітників
Зранку в середу, 4 листопада, НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби СБУ.
"Сьогодні зранку НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. Ці слідчі дії відбуваються у межах низки кримінальних проваджень та відповідних ухвал суду", - йдеться у заяві.
В СБУ наголосили, що виступають за об'єктивне та неупереджене розслідування і додали, що сприяють процесуальним діям.
Нагадаємо, сьогодні зранку НАБУ повідомило про проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.
У бюро заявили, що один з високопосадовців СБУ погрожував застосувати вогнепальну зброю і не допускав детективів до місця слідчих дій. Згодом на місце прибули спецпризначенці СБУ.
РБК-Україна також писало, що НАБУ і САП викрили організацію, яка давала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів для безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.
За даними слідства, до злочинної діяльності залучили чинних високопосадовців СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора.