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СБУ подтвердила проведение обысков у своих сотрудников

12:36 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
СБУ подтвердила проведение обысков у своих сотрудников Фото: НАБУ проводит обыски у сотрудников СБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)
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Утром в среду, 4 ноября, НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы СБУ.

"Сегодня утром НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины. Эти следственные действия происходят в рамках ряда уголовных производств и соответствующих определений суда", - говорится в заявлении.

В СБУ подчеркнули, что выступают за объективное и беспристрастное расследование и добавили, что способствуют процессуальным действиям.

Напомним, сегодня утром НАБУ сообщило о проведении обыска на основании определения следственного судьи ВАКС.

В бюро заявили, что один из чиновников СБУ угрожал применить огнестрельное оружие и не допускал детективов к месту следственных действий. Впоследствии на место прибыли спецназовцы СБУ.

РБК-Украина также писало, что НАБУ и САП разоблачили организацию, которая давала неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов для беспрепятственной работы мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

По данным следствия, к преступной деятельности привлекли действующих чиновников СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора.

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