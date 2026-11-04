СБУ подтвердила проведение обысков у своих сотрудников

Утром в среду, 4 ноября, НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы СБУ.

"Сегодня утром НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины. Эти следственные действия происходят в рамках ряда уголовных производств и соответствующих определений суда", - говорится в заявлении.

В СБУ подчеркнули, что выступают за объективное и беспристрастное расследование и добавили, что способствуют процессуальным действиям.

Напомним, сегодня утром НАБУ сообщило о проведении обыска на основании определения следственного судьи ВАКС.

В бюро заявили, что один из чиновников СБУ угрожал применить огнестрельное оружие и не допускал детективов к месту следственных действий. Впоследствии на место прибыли спецназовцы СБУ.