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СБУ перевіряє об'єкти критичної інфраструктури України щодо наявності колаборантів

Фото: СБУ перевіряє об'єкти критичної інфраструктури України щодо наявності колаборантів (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Українські правоохоронці перевіряють критичні об'єкти інфраструктури України, зокрема у сфері енергетики, щодо наявності серед співробітників людей, які потенційно можуть працювати з ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю в.о. голови СБУ Василя Малюка агентству "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що кожне місце, де розташовані наші потужності, постійно відпрацьовується в межах контрдиверсійних і антитерористичних заходів. Тобто береться конкретна локація, заходять сили Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії і шляхом такого поетапного пересіювання ми знаходимо тих, хто потенційно готовий працювати з ворогом. А як правило, знаходяться й ті, хто вже реально працює на нього.

Так нещодавно було затримано одного з працівників ТЕС, який передавав РФ дані щодо розташування енергетичних об'єктів, а потім збирав результати обстрілів і передавав окупантам.

Також Василь Малюк зауважив, що докази обстрілів енергетичних об’єктів будуть долучені до кримінальних проваджень, які слухатимуть в міжнародних судах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну "роспочту" в Харківській області.Також зрадниця причетна й до обкрадання одного з відділень "Укрпошти".

Також у Миколаєві Служба безпеки затримала двох агентів, які працювали на пропагандистське видання Росії. "Блогери" займалися підготовкою замовних сюжетів.

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Служба безпеки УкраїниТЕСколаборант