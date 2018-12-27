СБУ перекрила поставки товарів до окупованих територій Донбасу

Фото: затримання зловмисників (ssu.gov.ua)

Зловмисники постачали товари та харчі до "ДНР"

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили та припинили протиправну діяльність групи осіб, які надавали сприяння терористичній організації "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, зловмисники налагодили канал поставки товарів народного споживання та харчових продуктів на тимчасово непідконтрольну територію України.

Для приховування протиправної діяльності злочинці використовували різні регіони України, зокрема офісні та складські приміщення знаходились у містах Курахово та Краматорськ Донецької області. Митне оформлення експорту товарів здійснювалось в зонах відповідальності Київської, Дніпропетровської та Харківської митниць.

Після митного оформлення товари надходили на територію РФ де перевантажувались та доставлялись до так званої "ДНР". Надалі, через підприємства зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, ділки реалізовували продукцію та сплачували податки фіскальним органам квазідержавного утворення "ДНР".

Співробітники СБУ затримали організатора та двох виконавців незаконної схеми. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, Токмацький районний суд Запорізької області засудив до чотирьох років позбавлення волі бойовика терористичної організації ЛНР.

РБК-Україна повідомляло, що цього року Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальні провадження щодо десяти громадян Росії через шпигунські дії на території України.