СБУ перекрыла канал поставок кокаина из Испании в Украину

СБУ совместно с правоохранительными органами Испании перекрыли канал поставок кокаина в Украину. Задержали мужчину с полкилограмма кокаина.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ в Николаевской области изъяли одну из партий кокаина весом 0,5 кг у гражданина одной из стран Закавказья, который получал посылку из Испании. Наркотики нашли внутри бытового устройства.

Установлено, что посылку с кокаином отправили в рамках попытки наладить канал поставки наркотика в Украины.

Работа по блокировке поставок была проведена совместно с Гражданской гвардией Испанией.