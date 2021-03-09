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СБУ перекрила канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну

Автор: Роман Тверденко

СБУ спільно з правоохоронними органами Іспанії перекрили канал постачання кокаїну в Україну. Затримали чоловіка з півкілограма кокаїну.

Про це повідомляє пресс-служба Служби безпеки України.

Співробітники СБУ в Миколаївській області вилучили одну з партій кокаїну вагою 0,5 кг у громадянина однієї з країн Закавказзя, який отримував посилку з Іспанії. Наркотики знайшли всередині побутового пристрою.

Встановлено, що посилку з кокаїном відправили в рамках спроби налагодити канал постачання наркотиків в України.

Робота з блокування постачань була проведена спільно з Цивільною гвардією Іспанії.

У лютому повідомлялося, що у портах німецького Гамбурга і бельгійського Антверпена протягом півтора тижнів було перехоплено більше 23 тонн кокаїну. Правоохоронці назвали це рекордним "уловом".

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