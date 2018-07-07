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СБУ перекрила канал постачання наркотиків до СІЗО Чернігова

НовиниНадзвичайні події    07.07.2018 - 20:20
Фото: затримання інспектора СІЗО (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: затримання інспектора СІЗО (facebook.com/SecurSerUkraine)

Інспектор відділу режиму СІЗО Чернігова постачав наркозалежним затриманим метадон, амфетамін, опій ацетильований та канабіс

Канал постачання наркотиків та психотропних речовин до слідчого ізолятора Чернігова перекрили співробітники Служби безпеки України (СБУ). Організатором поставок виявився інспектор відділу режиму, передає СБУ.

Як встановили правоохоронці, інспектор відділу режиму і охорони СІЗО, маючи безперешкодний доступ до засуджених, систематично проносив на режимну територію та передавав ув’язненим наркотики та психотропні речовини.

"Гроші за цю "послугу" працівник пенітенціарної установи отримував від родичів наркозалежних затриманих", - зазначили в СБУ.

За "послугу" йому платили як як готівкою, так і перераховували кошти на банківську картку.

СБУ затримала інспектора під час чергової спроби занести на територію СІЗО чергову партію наркотиків. Так, він намагався пронести метадон, амфетамін, опій ацетильований та канабіс.

 

Фото: затримання інспектора СІЗО (facebook.com/SecurSerUkraine)

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження, вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

"Під час досудового слідства встановлюються інші особи,  можливо причетні до функціонування передачі наркотиків до СІЗО", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше Печерський районний судом міста Києва двом підозрюваним в організації поставок кокаїну до України з Латинської Америки обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще двом - домашній арешт.

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Теги публікації: наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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