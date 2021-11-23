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На Прикарпатті банда продавала "громадянство" ЄС. Серед клієнтів жителі ОРДЛО і екс-чиновники

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 11:39
На Прикарпатті банда продавала "громадянство" ЄС. Серед клієнтів жителі ОРДЛО і екс-чиновники Фото: СБУ викрила міжрегіональну групу на підробці паспортів (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Івано-Франківській області два українці і посередник-іноземець продавали документи країн Євросоюзу. Клієнтами виявилися росіяни, українці з окупованих територій та екс-чиновники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

"Контррозвідники СБУ в результаті спецоперації припинили протиправну діяльність міжнародного угруповання ділків, які організували механізм отримання іноземного громадянства на підставі підроблених документів", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, незаконними оборудками займалися жителі Івано-Франківської та Чернівецької областей через посередника-іноземця.

"Зловмисники виготовляли фіктивні документи, необхідні для набуття іноземного громадянства, і забезпечували процедуру їх подачі на розгляд поза основною чергою. Також задокументовано, що такі послуги коштували 5 тисяч євро", - повідомляють в СБУ.

Службою безпеки України було встановлено, що даною "послугою" вже встигли скористатися громадяни Російської Федерації, жителі тимчасово окупованих територій України, а також деякі колишні посадові особи місцевих органів влади та самоврядування.

"Триває досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 111 (державна зрада), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом), ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України", - уточнюють в прес-службі СБУ.

Найближчим часом фігурантам справи мають оголосити про підозру.

Нагадаємо, 18 листопада при спробі перетнути кордон України та Білорусі було затримано 15 громадян з Близького Сходу. Вони намагалися потрапити в Україну під виглядом туристів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував профінансувати повернення мігрантів, що знаходяться на польсько-білоруському кордоні, на батьківщину. При цьому він підкреслив, що жити в ЄС їх не пустять.

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