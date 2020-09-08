ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в страны ЕС

Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины разоблачила канал нелегальной миграции иностранцев через государственную границу в страны Европейского Союза. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, гражданин одной из азиатских стран, который организовал незаконный бизнес, имел вид на жительство в Украине. Клиентов он подыскивал в Киеве и Львове среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока.

За денежное вознаграждение в 2,5 тысячи долларов злоумышленник обеспечивал клиентам переход границы вне контрольно-пропускных пунктов. Его задержали во время подготовки к переправке группы из четырех нелегальных мигрантов через государственную границу в одном из районов Ивано-Франковской области.

Фото: задержание злоумышленников (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила группу, которая занималась подделкой паспортов стран Евросоюза.

Также ранее сообщалось, что Кабинет министров предлагает усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности Украины