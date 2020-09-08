СБУ перекрила канал нелегальної міграції до країн ЄС

Служба безпеки України викрила канал нелегальної міграції іноземців через державний кордон до країн Європейського Союзу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, громадянин однієї з азіатських країн, який організував незаконний бізнес, мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Клієнтів він підшукував у Києві та Львові серед іноземців, зокрема вихідців з країн Близького та Середнього Сходу.

За грошову винагороду у 2,5 тисячі доларів зловмисник забезпечував клієнтам перехід кордону поза контрольно-пропускними пунктами. Його затримали під час підготовки до переправлення групи з чотирьох нелегальних мігрантів через державний кордон в одному з районів Івано-Франківської області.

Фото: затримання зловмисників (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила групу, яка займалась підробкою паспортів країн Євросоюзу.

Також раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів пропонує посилити відповідальність за підробку паспортів, свідоцтв про шлюб та інших документів, що засвідчують особу і громадянство.