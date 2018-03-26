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В СБУ перехватили телефонные разговоры российских военных на Донбассе

НовостиОбщество    26.03.2018 - 19:11
Фото: Василий Грицак (ssu.gov.ua)
Фото: Василий Грицак (ssu.gov.ua)

СБУ опубликовала перехваченные разговоры российских военных

Служба безопасности Украины обнародовала новые данные о присутствии российских захватчиков на Донбассе. Об этом говорится в материале, размещенном на сайте СБУ.

В частности, сообщается, что СБУ перехватила телефонные разговоры, доказывающие присутствие российских военных в незаконных вооруженных формированиях, находящихся на Донбассе.

"На аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы - срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназначения, которые воюют на территории ОРДЛО, и получили документы прикрытия - паспорта фейковых республик", - сообщает пресс-служба.

Напомним, как сообщалось ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что за четыре года было значительно усилены возможности по противодействию вызовам гибридной агрессии РФ.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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