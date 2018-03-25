Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

СБУ за четыре года усилила свои возможности по противодействию агрессии РФ, - Грицак

НовостиОбщество    25.03.2018 - 16:47
Фото: Василий Грицак (РБК-Украина)
Фото: Василий Грицак (РБК-Украина)

С начала агрессии РФ в Украине погибли 23 сотрудника СБУ

Служба безопасности Украины за четыре года значительно усилила свои возможности по противодействию вызовам гибридной агрессии РФ. Об этом говорится в обращении главы ведомства Василия Грицака по случаю 26-й годовщины со дня создания СБУ.

В частности, Грицак отметил, что, как и в предыдущие четыре года, сотрудники спецслужбы борются за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"За это время Служба значительно усилила свои возможности по противодействию опасным вызовам гибридной агрессии РФ против нашей страны", - заявил Грицак.

Он также напомнил, что с начала агрессии РФ в Украине погибли 23 сотрудника СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2017 год Служба безопасности Украины предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий. Кроме того, работники спецслужбы задержали 591 причастного к террористической деятельности.

 

Порошенко поблагодарил СБУ за противодействие терроризму на Донбассе
Теги публикации: Служба безопасности Украины, агрессия РФ, Василий Грицак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top