В СБУ перехопили телефонні розмови російських військових на Донбасі

СБУ опублікувала перехоплені розмови російських військових

Служба безпеки України оприлюднила нові дані про присутність російських загарбників на Донбасі. Про це йдеться в матеріалі, розміщеному на сайті СБУ.

Зокрема, повідомляється, що СБУ перехопила телефонні розмови, які доводять присутність російських військових в незаконних збройних формуваннях, що знаходяться на Донбасі.



"На аудіозаписах переговорів терористів, які були перехоплені СБУ, можна почути наказ з Москви - терміново здати паспорти громадян РФ всім російським військовослужбовцям і спецпризначення, які воюють на території ОРДЛО, і отримали документи прикриття - паспорта фейковий республік", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що за чотири роки було значно посилені можливості з протидії викликам гібридної агресії РФ.