Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В СБУ перехопили телефонні розмови російських військових на Донбасі

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 19:11

СБУ опублікувала перехоплені розмови російських військових

Служба безпеки України оприлюднила нові дані про присутність російських загарбників на Донбасі. Про це йдеться в матеріалі, розміщеному на сайті СБУ.

Зокрема, повідомляється, що СБУ перехопила телефонні розмови, які доводять присутність російських військових в незаконних збройних формуваннях, що знаходяться на Донбасі.


"На аудіозаписах переговорів терористів, які були перехоплені СБУ, можна почути наказ з Москви - терміново здати паспорти громадян РФ всім російським військовослужбовцям і спецпризначення, які воюють на території ОРДЛО, і отримали документи прикриття - паспорта фейковий республік", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що за чотири роки було значно посилені можливості з протидії викликам гібридної агресії РФ.

На Донбасі бойовики 20 разів порушили режим тиші, - штаб Ситуацію на Донбасі можна вирішити лише через правоохоронну миротворчу місію, - Аваков
Теги публікації: Служба безпеки України, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top