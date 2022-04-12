СБУ перехопила нову розмову: дружини окупантів закликають ґвалтувати українських жінок

Служба безпеки України вкотре перехопила розмову російського військового з його дружиною. Зокрема, у розмові жінка сама ж закликає свого чоловіка ґвалтувати жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

У службі зазначили, що це шокуюче перехоплення відображає моральні цінності не лише окупантів, а і їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.

"Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне - оберігайся там", - сказала дружина своєму чоловіку-окупанту.

В СБУ додала, що додаткові коментарі тут зайві.

"Працюємо на перемогу, щоб якомога швидше вигнати цю нечисть з України", - йдеться у повідомленні.