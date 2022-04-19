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СБУ перехватила новый разговор врага: оккупанты хотят сравнять с землей "Азовсталь" в Мариуполе

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Мариуполь, Вторник 19 апреля 2022 13:38
СБУ перехватила новый разговор врага: оккупанты хотят сравнять с землей "Азовсталь" в Мариуполе Оккупанты хотят сравнять с землей завод в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала новый перехват разговора. Оккупанты хотят сравнять с землей завод "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские бойцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Также оккупантов не сдерживает даже то, что на заводе нашли прибежище мирные жители города.

Сообщается, что российские войска готовят 3-тонные "сюрпризы" с неба.

На записи ростовский командир взвода захватчиков, который находится в 4 километрах от здания.

"Ждем здесь "сюрпризы" от России... трехтонные с неба... Сказали, сравнять все с землей... Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет", - рассказывает он своей жене.

На вопрос о судьбе мирного населения отвечает: "Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные...".

"Это еще одно подтверждение, что истинная цель "освободители" в Украине - это стереть нашу страну с лица земли", - пишет СБУ.

Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала новый перехват. Сообщается, что оккупанты хотят получить ранения, чтобы поехать домой.

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