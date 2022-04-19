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СБУ перехопила нову розмову ворога: окупанти хочуть зрівняти з землею "Азовсталь" у Маріуполі

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Маріуполь, Вівторок 19 квітня 2022 13:38
СБУ перехопила нову розмову ворога: окупанти хочуть зрівняти з землею "Азовсталь" у Маріуполі Окупанти хочуть зрівняти із землею завод у Маріуполі (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала нове перехоплення розмови. Окупанти хочуть зрівняти з землею завод "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські бійці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Також окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста.

Повідомляється, що російські війська готують 3-тонні "сюрпризи" з неба.

На записі ростовський командир взводу загарбників, який перебуває за 4 кілометри від будівлі.

"Чекаємо тут "сюрпризи" від Росії... тритонні з неба... Сказали, зрівняти все із землею... Приїжджав підполковник, казав: ви відчуєте на собі це, і почуєте, і відчуєте. Прикинь хвиля вибухова буде", - розповідає він своїй дружині.

На запитання про долю мирного населення відповідає: "Всі поїхали. Усі хто захотів, всі поїхали. Залишилися одні патріоти та дуже розумні...".

"Це ще одне підтвердження, що справжня мета "асвабадітєлєй" в Україні - це стерти нашу державу з лиця землі", - написало СБУ.

Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нове перехоплення. Повідомляється, що окупанти хочуть отримати поранення, щоб поїхати додому.

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