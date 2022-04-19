СБУ перехопила нову розмову ворога: окупанти хочуть зрівняти з землею "Азовсталь" у Маріуполі
Служба безпеки України опублікувала нове перехоплення розмови. Окупанти хочуть зрівняти з землею завод "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські бійці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Також окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста.
Повідомляється, що російські війська готують 3-тонні "сюрпризи" з неба.
На записі ростовський командир взводу загарбників, який перебуває за 4 кілометри від будівлі.
"Чекаємо тут "сюрпризи" від Росії... тритонні з неба... Сказали, зрівняти все із землею... Приїжджав підполковник, казав: ви відчуєте на собі це, і почуєте, і відчуєте. Прикинь хвиля вибухова буде", - розповідає він своїй дружині.
На запитання про долю мирного населення відповідає: "Всі поїхали. Усі хто захотів, всі поїхали. Залишилися одні патріоти та дуже розумні...".
"Це ще одне підтвердження, що справжня мета "асвабадітєлєй" в Україні - це стерти нашу державу з лиця землі", - написало СБУ.
Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нове перехоплення. Повідомляється, що окупанти хочуть отримати поранення, щоб поїхати додому.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 55-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!