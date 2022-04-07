СБУ перехватила новый разговор: оккупанты называют войну адом для себя

В перехваченном разговоре оккупант жалуется, что много российских военных погибло и армия несет большие потери.

"В первые два дня только с нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромные. В плен много берут... Мы по мирным бьем", - рассказывает оккупант в телефонном разговоре со своей знакомой.

Также слышно, как захватчик жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не вспоминают: "Про меня здесь совсем забыли, вообще. Они недели две все думали, что мы уже погибли".

В частности, сейчас оккупанты ждут ротации, чтобы по приезду в РФ сразу написать заявление на увольнение.

"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", - сказал оккупант.