Оккупанты от имени СБУ рассылают под видом инструкции опасный вирус

Российские хакеры под видом инструкции действий в период военного времени рассылают опасный вирус государственным работникам Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера СБУ в Донецкой и Луганской областях Карину Западную.

Сообщается, что враг от имени СБУ рассылает сообщения с вирусным файлом к работникам государственного сектора Донецкой области.

В частности, в переписке оккупанты побуждают загрузить файл с якобы инструкцией действий на период военного времени.

"Таким образом страна-агрессор пытается установить вирусное программное обеспечение на телефоны и компьютеры госслужащих и собрать конфиденциальную информацию. Однако заявляем официально: никаких рассылок со стороны СБУ не было", - говорится в сообщении.

Оккупанты от имени СБУ рассылают опасный вирус (facebook.com/karinazakhidna)