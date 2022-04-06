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Оккупанты от имени СБУ рассылают под видом инструкции опасный вирус

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Среда 06 апреля 2022 16:31
Оккупанты от имени СБУ рассылают под видом инструкции опасный вирус Оккупанты от имени СБУ расстлают опасный файл (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Российские хакеры под видом инструкции действий в период военного времени рассылают опасный вирус государственным работникам Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера СБУ в Донецкой и Луганской областях Карину Западную.

Сообщается, что враг от имени СБУ рассылает сообщения с вирусным файлом к работникам государственного сектора Донецкой области.

В частности, в переписке оккупанты побуждают загрузить файл с якобы инструкцией действий на период военного времени.

"Таким образом страна-агрессор пытается установить вирусное программное обеспечение на телефоны и компьютеры госслужащих и собрать конфиденциальную информацию. Однако заявляем официально: никаких рассылок со стороны СБУ не было", - говорится в сообщении.

Оккупанты от имени СБУ рассылают под видом инструкции опасный вирусОккупанты от имени СБУ рассылают опасный вирус (facebook.com/karinazakhidna)

Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала новый разговор кафиров, где они назвали причину своего "отвода войск".

Напомним, война РФ против Украины длится 42-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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