СБУ перехопила нову розмову: окупанти називають війну пеклом для себе

У перехопленій розмові окупант скаржиться, що багато російських військових загинуло та армія зазнає великих втрат.

"В первые два дня только с нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут… Мы по мирным бьем", - розповідає окупант у телефонній розмові зі своєю знайомою.

Також чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво і говорить, що про них навіть не згадують: "Про меня здесь совсем забыли, вообще. Они недели две все думали, что мы уже погибли".

Зокрема, зараз окупанти чекають ротації, щоб по приїзду у РФ одразу написати заяву на звільнення.

"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", - сказав окупант.