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СБУ перехватила новые разговоры оккупантов: специально ломают ноги, чтобы не воевать

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 13:32
СБУ перехватила новые разговоры оккупантов: специально ломают ноги, чтобы не воевать СБУ перехватило разговоры оккупантов (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Сотрудники СБУ перехватили новые разговоры оккупантов с родными. Сообщается, что российские солдаты специально ломают ноги, чтобы не воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, один из российских оккупантов жалуется на то, что другие военнослужащие избегают боя.

"Эти твари е***и з***лись! Один специально себе ногу сломал. Второй сказал, что контузило его, и он забыл маму-папу", - сказал оккупант.

Однако, родные не готовы осознать бессмысленность самой "спецоперации", а только расстроены ее провалом и обвиняют во всем НАТО.

Также другому военному жена в пример ставила своего родственника, который 2 года воевал в Грозном и ничего с ним не случилось там.

"Да там меньше было. За это время, как за три года все произошло. Потому что не ожидали такого просто...", сказал он.

Ранее мы сообщали, что СБУ с начала войны задержала более 350 российских диверсантов.

Также мы писали, что СБУ перехватила очередной разговор оккупанта, в котором он пытался донести "зазомбированным" родственникам правду.

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