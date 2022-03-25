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СБУ перехватила очередной разговор оккупанта: пытался донести "зазомбированным" родственникам правду

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 18:46
СБУ перехватила очередной разговор оккупанта: пытался донести "зазомбированным" родственникам правду СБУ перехватило разговор оккупанта с родными (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты, прибывшие на территорию Украины, начинают понимать, что вызволять здесь некого. Однако, родственники оккупантов в это не верят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, служба безопасности Украины перехватила очередной разговор оккупанта с матерью.

Он попытался убедить ее, что в Украине нет ядерного оружия и секретных лабораторий. Однако, мама не поверила родному сыну и даже разгневалась.

"Вы там такие все политически неподготовленные, что хочется приехать и пиз**лей вам дать", - заявила она.

Также оккупант пытается объяснить ей, что в Украине нет и нацистского геноцида, а в ответ получил: "Мы не защищаем никого там. Мы защищаем границы, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?".

"Интересно, сколько еще 200-х "посылок" надо получить российским матерям, чтобы они ценили жизнь сыновей больше, чем эфемерные идеалы кремлевской пропаганды?",- добавили в СБУ.

Ранее мы сообщали, что СБУ обнародовало очередные доказательства, что Россия отправила на войну срочников.

Также мы писали, что в СБУ заявили, что российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине.

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