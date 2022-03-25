СБУ перехватила очередной разговор оккупанта: пытался донести "зазомбированным" родственникам правду

Российские оккупанты, прибывшие на территорию Украины, начинают понимать, что вызволять здесь некого. Однако, родственники оккупантов в это не верят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В частности, служба безопасности Украины перехватила очередной разговор оккупанта с матерью.

Он попытался убедить ее, что в Украине нет ядерного оружия и секретных лабораторий. Однако, мама не поверила родному сыну и даже разгневалась.

"Вы там такие все политически неподготовленные, что хочется приехать и пиз**лей вам дать", - заявила она.

Также оккупант пытается объяснить ей, что в Украине нет и нацистского геноцида, а в ответ получил: "Мы не защищаем никого там. Мы защищаем границы, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?".

"Интересно, сколько еще 200-х "посылок" надо получить российским матерям, чтобы они ценили жизнь сыновей больше, чем эфемерные идеалы кремлевской пропаганды?",- добавили в СБУ.