СБУ перехопила нові розмови окупантів: спеціально ламають ноги, щоб не воювати
Співробітники СБУ перехопили нові розмови окупантів з рідними. Повідомляється, що російські солдати спеціально ламають ноги, щоб не воювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Так, один із російських окупантів скаржиться на те, що інші військовослужбовці уникають бою.
"Ці тварюки ї***і з***лися! Один спеціально собі ногу зламав. Другий сказав, що контузило його, і він забув маму-тата", - сказав окупант.
Однак, рідні не готові усвідомити безглуздя самої "спецоперації", а тільки засмучені її провалом і звинувачують у всьому НАТО.
Також іншому військовому дружина у приклад ставила свого родича, який 2 роки воював у Грозному і нічого з ним не сталося там.
"Та там менше було. За цей час, як за три роки все відбулося. Тому що не очікували такого просто...", сказав він.
Раніше ми повідомляли, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.
Також ми писали, що СБУ перехопила чергову розмову окупанта, в якій він намагався донести "зазомбованим" родичам правду.
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