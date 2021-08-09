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СБУ не передало НАБУ записи Медведчука, - Сытник

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины не передала Национальному антикоррупционному бюро Украины записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука. Сейчас политик под домашним арестом по делу о госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы НАБУ Артема Сытника.

Он отметил, что НАБУ обращалось к СБУ с просьбой передать аудиозаписи телефонных переговоров Медведчука.

Детективы планировали их изучить в рамках расследования дела о "трубе Медведчука" - нефтепродуктроповоде "Самара - Западное направление".
До сих пор НАБУ не получило указанные записи от коллег из СБУ.

"К сожалению, нет (не получили записи, - ред.). Но я надеюсь, что мы их еще когда-то получим", - отметил Сытник.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на опубликованные журналистами записи телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука.

Напомним, Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом.

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Виктор МедведчукНАБУСлужба безопасности Украины